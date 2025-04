Paus Franciscus verschijnt op balkon voor jaarlijkse paaszegen

Onder gejuich van het publiek op het Sint-Pietersplein werd de paus in een rolstoel het balkon opgereden. Door de gezondheidsproblemen van de 88-jarige paus was het lange tijd onzeker of hij er daadwerkelijk bij kon zijn.

In de zegen stond de paus onder meer uitgebreid stil bij de situatie in Gaza. Hij sprak van een „erbarmelijke humanitaire situatie” en riep op tot een staakt-het-vuren, de vrijlating van de gijzelaars en hulp voor de hongerlijdende Gazanen.

De paus riep ook de betrokken partijen in de oorlog in Oekraïne op zich in te spannen voor vrede. Verder besteedde hij aandacht aan het lot van de bevolkingen in andere door conflict getroffen gebieden, zoals Jemen, Congo, Soedan en Zuid-Soedan.

Verder zei hij te hopen dat er snel een vredesovereenkomst komt tussen Azerbeidzjan en Armenië. Ook stond hij stil bij Myanmar, waar de bevolking onlangs werd getroffen door een verwoestende aardbeving.

Na de toespraak sprak de paus zelf nog met zwakke stem een deel van de zegening uit tot het publiek. Vervolgens reed de paus met de pausmobiel een rondje langs de aanwezigen op het Sint-Pietersplein, dat traditiegetrouw weer werd gesierd door Nederlandse bloemen.

De paus verliet vorige maand het ziekenhuis waar hij 38 dagen was opgenomen om een zware longontsteking. Zijn artsen zeiden dat hij nog zeker twee maanden rust moest houden, maar de afgelopen weken is de paus weer enkele malen in het openbaar verschenen.