Politie: gedode man Den Haag geen willekeurig slachtoffer

De 21-jarige man uit Den Haag werd rond 19.50 uur neergeschoten op de hoek van de Paets van Troostwijkstraat en de Oudemansstraat. Hij raakte ernstig gewond en overleed in het ziekenhuis.

De politie is op zoek naar een man die na het schietincident in een zwarte Citroën C1 stapte, die geen kentekenplaat aan de achterkant had.