Poetin roept bestand uit voor Pasen

De Russen verwachten dat de Oekraïners hetzelfde doen.

Poetin heeft legerleider Valeri Gerasimov opgedragen dat de troepen wel klaar moeten staan om eventuele Oekraïense schendingen te beantwoorden. Volgens de Russische president hebben de Oekraïners de voorbije maand namelijk meer dan honderd keer het gedeeltelijke staakt-het-vuren voor aanvallen op energievoorzieningen geschonden. Kyiv heeft juist eerder verklaard dat Rusland zich niet aan die afspraken hield.

De afgelopen weken wordt veel gesproken over een einde aan de oorlog. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei dat Ruslands acties tonen dat Poetin helemaal geen vrede wil. Poetin zegt nu dat het handelen van Oekraïne tijdens Pasen moet aantonen of dat land wel bereid is om vrede te sluiten.