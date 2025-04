Zeker 34 doden bij Russische aanval op Oekraïense stad Soemy

Het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken telde ruim tachtig gewonden. Slachtoffers vielen er midden op straat, in auto’s, in het openbaar vervoer en in huizen. Soemy ligt ongeveer 35 kilometer van de Russische grens. De stad ligt de laatste weken vaker onder vuur.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky sprak van een verschrikkelijke aanval. Terwijl mensen op Palmzondag naar de kerk gingen om de intocht van Christus in Jeruzalem te herdenken, werd de stad getroffen door een vijandelijke raket, aldus de president op Telegram.

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Andrii Sybiha sprak van een oorlogsmisdaad, van „absoluut kwaad” op een belangrijke christelijke feestdag. In berichten op X riepen hij en Zelensky op tot een vastberaden reactie van internationale bondgenoten. Sybiha bekritiseerde Rusland ook voor het negeren van een Amerikaans voorstel voor een staakt-het-vuren.

Trump

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Russische aanval op Soemy zondag „een verschrikkelijke gebeurtenis” genoemd.„Ik vind het verschrikkelijk. En ze hebben me verteld dat ze een fout hebben gemaakt. Maar ik vind het verschrikkelijk. Ik vind de hele oorlog verschrikkelijk”, zei de Amerikaanse leider aan boord van Air Force One onderweg naar Washington tegen verslaggevers.

Gevraagd naar een verklaring voor wat de president bedoelde met „fout”, antwoordde Trump: „Ze hebben een fout gemaakt... je gaat het ze vragen”, zonder te specificeren wie of wat hij bedoelde. De Nationale Veiligheidsraad (NSC) van de president noemde de Russische aanval eerder op zondag „een duidelijke en grimmige herinnering aan waarom de pogingen van president Donald Trump om een einde te maken aan deze vreselijke oorlog op een cruciaal moment komen”.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky drong er zondag bij Trump op aan zijn land te bezoeken om de verwoesting die de Russische invasie in zijn land heeft aangericht beter te begrijpen. „Kom alstublieft, vóór welke beslissing dan ook, vóór welke vorm van onderhandelingen dan ook, om mensen, burgers, strijders en kinderen die gedood zijn en ziekenhuizen, kerken die verwoest zijn, te zien”, zei Zelensky in een interview met CBS News dat zondag werd uitgezonden. Met een bezoek aan Oekraïne „zal Trump begrijpen wat Poetin heeft gedaan”, aldus Zelensky.

De uitnodiging komt op het moment dat Trump aandringt op een snel einde aan de al meer dan drie jaar durende oorlog, waarvoor de Verenigde Staten met Rusland in gesprek zijn, ondanks de aanhoudende aanvallen op Oekraïne.