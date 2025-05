Oekraïne ontmantelt spionnennetwerk van Hongaarse staat

Oekraïne heeft twee Hongaren aangehouden. Zij hadden onder meer de locaties van luchtafweersystemen verzameld. „Voor het eerst in de Oekraïense geschiedenis heeft de veiligheidsdienst een Hongaars militair inlichtingennetwerk blootgelegd dat spioneerde ten nadele van onze staat”, staat in een verklaring van de dienst.

Hongarije, dat ook lid is van de NAVO, heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging.

De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft zich sinds de Russische invasie in Oekraïne veel minder stellig uitgesproken in de steun voor Kyiv dan andere bondgenoten van de EU of de NAVO. Hij is sceptisch over de westerse militaire steun aan Oekraïne en ligt regelmatig dwars bij nieuwe sanctiepakketten voor Rusland.

Orbán heeft ook de banden met de Russische president Vladimir Poetin warm gehouden. Hij bezocht Moskou vorig jaar, wat hem op veel kritiek kwam te staan uit Oekraïne en de rest van Europa.