Rusland lanceert voorjaarsoffensief; Oekraïne ziet verdubbeling aanvallen  

„We nemen een verdubbeling van de aanvallen van de tegenstander waar.” Dat zei de Oekraïense legerbevelhebber Oleksandr Syrsky vorige week tegen het Oekraïense persbureau LB UA. Volgens Syrsky willen de Russen een bufferzone oprichten langs de Russisch-Oekraïense grens in onder meer de regio’s Charkiv en Soemy.

De Russische legerleider Valery Gerasimov kondigde vorige maand al aan dat Russische troepen de regio Soemy waren binnengevallen. Daarbij zouden onder meer de dorpen Basivka en Veselivka zijn veroverd. Doel zou uiteindelijk zijn om de stad Soemy –op ruim 50 kilometer van de grens– in te nemen.

Voorlopig lijkt het zover echter niet te komen, stelt het Institute for the Study of War (ISW). „Op korte termijn kan Rusland geen grote offensieve operatie tegen de stad lanceren zonder aanzienlijke versterkingen te sturen.”

Ook in de Oekraïense regio’s Cherson en Zaporizja komen de Russen vooralsnog niet vooruit. In de oblast Charkiv –met name ten noordoosten van de gelijknamige stad– pogen Russische troepen eveneens op te rukken, maar een grote doorbraak ligt ook daar niet voor de hand.

Pokrovsk

In Donetsk woedt wel een zware strijd. Troepen rukken op richting de steden Lyman en Kostjantynivka. Vooralsnog liggen die plaatsen echter buiten bereik. Wel slaagden de Russen erin de stad Koerachove te veroveren, evenals een groot deel van de mijnstad Toretsk.

Als de Oekraïense strijdkrachten hun verdediging langs het front bij Toretsk niet versterken, zouden de Russische strijdkrachten binnen enkele weken de zuidelijke buitenwijken van de stad Kostjantynivka kunnen bereiken. Dat zou de positie van de Oekraïense militairen langs het gehele front van Chasiv Yar tot Pokrovsk verzwakken.

Om het strategisch gelegen Pokrovsk, waar voor de oorlog zo’n 60.000 mensen woonden, wordt al maandenlang hevig gevochten. De verovering van die stad maakt het voor Moskou mogelijk Donetsk verder te veroveren. De Russen zijn de plaats inmiddels tot op zo’n 10 kilometer genaderd. Maar dat betekent niet dat Pokrovsk binnen een dag valt. Troepen boeken namelijk soms maar 10 meter vooruitgang per dag.

Tegelijkertijd kunnen ook de Oekraïners nauwelijks een vuist maken. Wel slagen ze erin de Russen grotendeels tegen te houden. Bovendien is Kyiv succesvol in het aanvallen van Russisch grondgebied.

Dat gebeurde in augustus vorig jaar met een verrassingsoffensief in de regio Koersk. In totaal wist Oekraïne 1300 vierkante kilometer Russische grondgebied te veroveren. Hoewel de Russen de Oekraïense troepen grotendeels wisten te verdrijven, lukt het hen nog altijd niet om de laatste soldaten uit het land te krijgen.

Pijnlijk

De Russische troepen bevinden zich nu op ongeveer 5 kilometer van de grens, langs de rivier de Psel. Maar de Russen hebben er nog een hele kluif aan om ook dat deel te heroveren. Dat komt doordat de Oekraïners nog altijd beschikken over een bevoorradingslijn. Bovendien worden de Russen gehinderd door de bossen en moerassen langs de oevers van de Psel.

Naast Koersk probeert het Oekraïense leger sinds eind vorige maand ook het Russische offensief te breken met tegenaanvallen in de regio Belgorod. Oekraïne heeft in Rusland „bepaalde stappen” ondernomen om de druk op de Oekraïense militairen te verlichten, aldus de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Veel gebied wisten de troepen nog niet te veroveren. Het zou gaan om slechts een aantal vierkante kilometers.

„We nemen een verdubbeling van de aanvallen van de tegenstander waar” Oleksandr Syrsky, legerbevelhebber Oekraïne

Belgorod wordt daarom ook niet het nieuwe Koersk. Al is het maar omdat de Russen vanwege de strategische ligging de nodige troepen in het gebied hebben gestationeerd. Desondanks laat Oekraïne hiermee zien dat het Rusland opnieuw kan treffen. Voor Moskou is elke bezetting van Russisch grondgebied buitengewoon pijnlijk.

Ondanks de speldenprikjes bestaat er geen twijfel dat Rusland op dit moment in het voordeel is. Het Kremlin laat daarom ook geen kansen onbenut om –ten koste van hoge verliezen– meter voor meter op te schuiven. Dat terwijl de Amerikaanse president Donald Trump pogingen doet om een breder staakt-het-vuren en uiteindelijk een vredesakkoord te bereiken.

Vertragingsmanoeuvres

Opvallend is dat de Verenigde Staten weinig druk uitoefenen op de Russische president Vladimir Poetin. Zondag vielen in Soemy zeker 34 doden door een Russische raketaanval. Trump noemde het „een verschrikkelijke gebeurtenis”, maar weigerde Moskou expliciet als dader aan te wijzen.

Bekend is dat de VS en Rusland al meermaals met elkaar gesproken hebben. Afgelopen vrijdag reisde Trumps gezant Steve Witkoff af naar Sint-Petersburg om met Poetin te praten over een bestand. Moskou sprak zich dinsdag lovend uit over het „constructieve en betekenisvolle” overleg met de VS. „Er zijn nog geen duidelijke contouren van een akkoord, maar er is politieke wil om naar een overeenkomst toe te werken”, bezwoer een woordvoerder.

De uitspraak is typerend voor de tactiek van het Kremlin: tijdrekken en intussen vooruitgang op het slagveld boeken. Tot op heden heeft Rusland de VS op deze manier om de tuin kunnen leiden. Of dat ook zo blijft, is de vraag.

Een ingewijde zei vorige week tegen nieuwssite Axios dat er mogelijk nieuwe sancties komen als er voor het eind van de maand nog geen bestand is. Eerder had de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio al gezegd dat Trump de Russische vertragingsmanoeuvres niet lang meer zou accepteren.