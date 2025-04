VS loven 5 miljoen dollar uit voor Nederlands-Somalische vrouw

Essa, die ook bekendstaat als Umm Qaqa al-Somali, is volgens Washington in 2014 naar Syrië gereisd om zich aan te sluiten bij IS. Ze zou zijn getraind in het gebruik van wapens, explosieven en zelfmoordoperaties. De Amerikanen stellen dat Essa andere leden van IS heeft aangemoedigd om geweld te gebruiken en aanslagen te plegen in meerdere landen.

Ze is deel van ISIS-NK, een vrouwelijk bataljon dat andere vrouwen rekruteert en opleidt. Essa zou aan het hoofd staan van een groep die op gewelddadige wijze de sharia oplegde aan andere vrouwen. Ze zou het bevel hebben gegeven tot fysieke straffen en zelfs moord. Ook heeft ze volgens de Amerikanen kinderen ontvoerd.