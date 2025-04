Indonesië gaat meer olie en gas importeren uit VS

Het gaat dan ook om hogere importen van benzine en lpg, aldus de minister. Daarnaast zal Indonesië meer landbouwproducten uit de VS gaan importeren, zoals graan en soja. Hartarto had in Washington een ontmoeting met zijn Amerikaanse ambtgenoot Howard Lutnick, handelsvertegenwoordiger Jamieson Greer en minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio. Hartarto hoopt volgende week dan met minister van Financiën Scott Bessent te praten.

Trump heeft een heffing van 32 procent opgelegd voor Indonesië, maar deze is wel met negentig dagen uitgesteld om zo tijd te bieden voor onderhandelingen. Indonesië wil verder Amerikaanse bedrijven die actief zijn in het land helpen met versoepelingen van vergunningen en andere steunmaatregelen.

Ook Japan is bezig met onderhandelingen over een handelsdeal met de VS. Deze week was de Japanse toponderhandelaar Ryosei Akazawa in Washington. De Amerikaanse ambassadeur in Japan George Glass verklaarde vrijdag zeer optimistisch te zijn over een akkoord.