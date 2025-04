ING waarschuwt dat schenkingen ouders huizenprijzen opdrijven

Van de starters in 2024 kreeg circa een derde een schenking van ouders of schoonouders voor het kopen van een huis, staat bijvoorbeeld in een eerder deze maand verschenen studie voor de Rijksoverheid. In 2021 was dit nog minder dan een kwart.

Starters brengen ook steeds meer eigen geld in, baseert de bank op eerdere schattingen van makelaarsorganisatie NVM. Gemiddeld brachten starters vorig jaar zo’n 45.000 euro eigen geld in, tegen 35.000 euro in 2020.

Door de hogere schenkingen kunnen sommige huishoudens meer bieden en dat drijft de huizenprijzen op, stellen de kenners van ING. Ook andere woningkopers, die geen schenking krijgen, moeten hierdoor meer geld bieden om kans te maken op een huis.