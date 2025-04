Trump: China heeft contact gezocht voor handelsdeal

Trump zei dat functionarissen in Beijing meermaals contact hebben gezocht voor gesprekken en dat dit op aandringen is geweest van de Chinese president Xi Jinping. Trump wilde niet ingaan op vragen of hij ook zelf contact heeft gehad met Xi. De president verklaarde wel een goede relatie te hebben met Xi. Ook zei hij dat Xi over alles op de hoogte zal zijn als het gaat om toenadering tot de VS. Trump noemde hem een sterke en slimme leider.

Het Witte Huis zei eerder deze week dat Trump openstaat voor een oplossing van het handelsconflict, maar dat „de bal nu bij China ligt”.

China heeft als vergelding heffingen van 125 procent opgelegd op goederen uit de VS. Het Chinese ministerie van Handel meldde donderdag nog dat er nog steeds communicatie is met Washington en dat Beijing nog steeds openstaat voor onderhandelingen met de VS als dit gebeurt op basis van wederzijds respect. De woordvoerder zei ook dat de VS de tarievenstrijd zijn begonnen en dat Washington daarom aan zet is bij het aangaan van nieuwe onderhandelingen.

Bovendien moeten de VS volgens het ministerie stoppen met het uitoefenen van extreme druk op China en het chanteren van Beijing. China zei eerder desnoods te zullen vechten tot het einde in de handelsoorlog met de VS.