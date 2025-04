Otto (20) uit Apeldoorn heeft drie bedrijven naast zijn studie

„Je moet een bijbaantje zoeken. Ga eieren verkopen bij mensen aan de deur”, zegt vader Bijkerk tegen Otto als die 11 is. „Dat vond ik leuk”, blikt de ondernemer terug.

Nu, zo’n tien jaar later, levert de inwoner van Apeldoorn eieren aan zo’n twintig huis-aan-huisverkopers. „Ik functioneer als groothandel. De jongeren aan wie ik lever, plaatsen bestellingen in mijn webshop. Ik bevoorraad ze elke maandag.” De jongens en meiden zijn niet in dienst bij Otto, maar hebben hun eigen onderneming.

De nieuwelingen mogen Otto’s expertise gebruiken. „Ik geef ze bijvoorbeeld toegang tot mijn oude flyers. Die kunnen ze opmaken in hun eigen huisstijl. En op veel vragen van klanten weet ik antwoord omdat ik ze ook heb gehad.”

„Ik had extra ingekocht, maar hield 300 dozen met eieren over” Otto Bijkerk, jonge ondernemer

Vooral rond de fipronilcrisis stelden mensen vragen, herinnert de twintiger zich. In de zomer van 2017 kwam naar buiten dat bloedluis op kippen was bestreden met een middel waarin de verboden insecticide fipronil was verwerkt. In heel Nederland werden honderden miljoenen eieren vernietigd. „Klanten vroegen of ze de eieren konden eten die ik verkocht. De meesten kon ik geruststellen.”

Het klantcontact vindt Otto het leukste aan het verkopen. Hij gaat nog altijd langs de deuren. „Sommige mensen kijken uit naar een praatje. Ze vertellen bijvoorbeeld dat ze een huwelijksjubileum vieren of dat iemand in hun omgeving is overleden.”

Het verkopen van eieren bleek succesvol. Maar Otto herinnert zich ook blunders. Zo bleef hij ooit met een gigantisch overschot zitten. „Ik verkocht toen in de zomervakantie enkele weken niet. Ik dacht dat mensen daarna meer zouden bestellen. Ik had extra ingekocht, maar ik hield 300 dozen over. Die heb ik gratis uitgedeeld.”

Naast eierhandelaar is Otto foto- en videograaf. Ook is hij bezig een bedrijf in beveiligingscamera’s op te richten en studeert hij commerciële economie aan Hogeschool Windesheim. Tijd wint hij door zijn werk te versimpelen. „De webshop is een verbetering. Eerst moesten de bezorgers hun bestelling appen.”

Verder is het een kwestie van strak plannen, geeft Otto toe. „Maandag en vrijdag zijn voor de eieronderneming en dinsdag voor de studie. Woensdag en donderdag neem ik rust of werk ik aan mijn foto- en videobedrijf. De beveiligingscamera’s kosten mij een dag in de twee weken. Soms ben ik tot ’s avonds laat bezig, maar dat vind ik niet erg.” Grappend: „Misschien begin ik nog wel een nieuw bedrijf.”

