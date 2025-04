Na webshop wil Nora Geluk ook verkooppunten voor haar kaarten

Toen ze een jaar of twaalf was, vond ze het leuk om kaarten te handletteren. Het was een succes en al snel had ze te veel werk om het allemaal zelf te doen. „Na een jaar heb ik een drukker opgezocht die de kaarten die ik maakte vermenigvuldigde”, vertelt Nora.

In de coronaperiode had ze genoeg tijd om uit te zoeken wat er nodig was om een eigen bedrijf op te zetten. Die zoektocht mondde uit in een zelfgebouwde website. „Ik ben er gewoon aan begonnen en door allerlei dingen te proberen, heb ik hem steeds uitgebreid.” Als minderjarige kon ze niet alles toepassen wat ze wilde. Betaling via iDeal was bijvoorbeeld nog niet mogelijk. „Mensen moeten hun betaling overmaken. Dat gaat tot nu toe prima”, vindt ze.

De naam die ze voor haar bedrijf gekozen heeft, Wens Op Papier, laat aan duidelijkheid niets te wensen over –zou je denken. „Ik zette de naam altijd onder aan mijn kaartjes. Voor een jubilerend echtpaar had ik uitnodigingskaarten gemaakt. Na afloop van hun feest vertelden ze dat veel gasten die tekst opgevat hadden als cadeautip. Sindsdien laat ik de naam schuin in een hoekje afdrukken”, grinnikt ze.

In 2022 begon Nora met het maken van geboortekaartjes. „Door mond-tot-mondreclame liep dat heel goed en er kwamen steeds meer artikelen bij, van trouwborden tot cadeaulabels. Het leukst vind ik om iets naar wens maken. Het is zo gaaf als ik op foto’s bijvoorbeeld een trouwkaart of een welkomstbord terugzie.”

Ondertussen valt het niet mee het ondernemerschap te combineren met haar opleiding tot onderwijsassistente. „Ik heb er wel over gedacht een grafische opleiding te gaan doen. Er zijn alleen nogal wat bedrijfjes zoals het mijne. Wie zegt dat ik zo groot kan worden dat ik ervan kan bestaan? Maar ik ga zeker niet stoppen als ik ben afgestudeerd. Ik heb in vijf jaar zo veel opgebouwd, dat ga ik niet weggooien.”

Plannen heeft ze nog genoeg. „Nu heb ik door mijn studie soms bijna geen tijd om alles bij te houden. Ik heb me al wel verdiept in de toekomst. Als ik in juli klaar ben, wil ik kijken naar meer verkooppunten. Daar ben ik al een beetje mee bezig. Ik heb intussen één contact, een winkel van Adullam.”

