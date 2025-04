Hoe Anne-Marèl (17) uit Veenendaal eigen modemerk neerzette

Sjaals en mutsen zijn haar meestverkochte producten, maar Anne-Marèl verkoopt ook poppen, tassen en sieraden. Haar collectie omschrijft ze als „kleurrijk en slow fashion”. Dat laatste staat voor een duurzame omgang met mode. Sjaals, mutsen en tassen maakt ze zelf met een breimachine.

Dat ze vooral sjaals en mutsen verkoopt, geeft het werk soms het karakter van seizoensarbeid. „In de winter is het gekkenhuis met bestellingen, in de zomer is het rustiger. Dan heb ik meer tijd voor ander werk, zoals het bijhouden van de website.”

Anne-Marèl begon op haar elfde als „schattig meisje dat mutsjes haakte”. Toen ze 13 was, schreef ze zich in bij de Kamer van Koophandel. Nu werkt ze de hele week voor haar bedrijf. Voor het zover was zat niet alles mee. „In de brugklas ben ik gestopt met school. Regulier onderwijs past niet bij mij. Eerst heb ik nog vakken gevolgd via de LOI en toen ik 14 was, kreeg ik een officiële vrijstelling.”

„Ik heb meer ideeën dan tijd” Anne-Marèl, ondernemer

Zó jong eigen baas zijn, heeft dat geen nadelen? Volgens Anne-Marèl valt dat mee. Wel vindt ze het onhandig dat ze geen iDeal op haar website mag plaatsen. „Dat is pas toegestaan vanaf mijn achttiende.” Maar ondernemen is vooral leuk, benadrukt de Veenendaalse. „De productie, de marketing, het bedenken van ideeën: ik doe het graag en ik doe bijna alles zelf.”

Vooral originele producten verkopen vindt Anne-Marèl belangrijk. „Ik wil een unieke collectie hebben.” Lastig vindt ze die hoge standaard niet. „Mensen vragen vaak waar ik mijn inspiratie vandaan haal. Maar ik heb meer ideeën dan tijd.”

Om herkenbaar te zijn, breit Anne-Marèl in haar sjaals en mutsen een gele streep. Dat levert soms mooie verhalen op. „Ik kreeg pas een berichtje van een vrouw die een sjaal van mij droeg. Op het schoolplein zag ze een andere vrouw die een sjaal van mij had gekocht. De ene vrouw sprak de andere aan en daarna hebben ze contact gehouden.”

Zulke verhalen zijn leuk, maar komen niet aanwaaien, weet de jonge ondernemer. „Discipline en doorzettingsvermogen zijn belangrijk voor wie een eigen bedrijf heeft. Als je iets niet weet, moet je denken: ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan.”

Dit is het vijfde deel in een serie interviews met jonge ondernermers.