Bruidsbloemist Lisette Bouwense: Na twee dagen wist ik dat ik dit de rest van mijn leven wilde doen

Dat Lisette in de bloemen terechtkwam, was niet vanzelfsprekend. „Ik wilde graag iets creatiefs, maar dat was een zoektocht. Uiteindelijk belandde ik een dag in de week bij Yuverta, de opleiding groen, bloem en styling, in Dordrecht en verder werkte ik bij een bloemenzaak. Het eerste jaar ging ik met de trein naar school. Een heel gedoe, met de bloemen die ik moest meenemen. Maar ik had altijd wel leuke gesprekken onderweg.”

Tijdens de opleiding liep ze twee dagen mee met iemand die bruidsbloemen verzorgde. „Ik was verkocht. Dit wilde ik de rest van mijn leven doen”, vertelt ze. „Een paar weken later belde die freelancer of ik haar spullen wilde overnemen. Bij ons in de tuin stond een schuurtje leeg dat ik gebruiken kon. Als zoiets op je pad komt, zeg je geen nee.”

„Het was wel kunst-en-vliegwerk de eerste jaren”, verzucht Lisette. „Ik had een baan, een opleiding en een eigen zaak. Het eerste jaar deed ik acht bruiloften!” Het afgelopen seizoen had Lisette haar handen vol aan veertig bruiloften en een dag per week lesgeven aan de opleiding waar ze zelf het vak leerde.

„Ik maak natuurlijk van alles mee, van een bruidegom die uit zijn jasje scheurt en die ik redden kan met de spullen uit mijn gereedschapskoffer tot al die bruidegoms die ’s ochtends bloemen komen halen en dan even snel een angstplasje moeten doen. Maar waar ik het voor doe, is dat een bruidspaar dat bloemwerk krijgt dat bij hen past.”

De laatste tijd verandert de wereld van de bloemen. „De prijzen zijn extreem gestegen. Daarom maak ik nu een complete collectie zijden bloemen om te verhuren. Dat is niet alleen goedkoper, maar ook duurzamer. Het is volgens mij onderdeel van je christen-zijn dat je kijkt naar de impact op het milieu. Alleen vinden bruidsparen vaak dat ze voor één dag wel een uitzondering kunnen maken.”

In mei heeft ze een bijzondere bruiloft: die van haarzelf. „Nee, de bloemen ga ik niet zelf doen. Ik heb er wel over nagedacht, maar stel dat ik in mijn vingers snijd, dan sta ik met pleisters. Ik heb wel mezelf ervan moeten overtuigen dat het goed komt. Ik hou namelijk graag de controle.”

Dit is het vierde deel in een serie interviews met jonge ondernemers.