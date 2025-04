Jonge boer Evert van Kruistum (24): Wij zijn nodig voor de Nederlandse welvaart

Sinds 2021 runt hij een boerenbedrijf in Woudenberg. Dat is niet het bedrijf van zijn ouders, vertelt hij. „Mijn vader is nog te jong. Zijn boerderij kon ik niet overnemen. Maar dit bedrijf was van een ouder echtpaar in de buurt dat het werk lichamelijk eigenlijk niet meer aankon. In december 2020 ben ik wezen kijken met mijn vader en toen ging de overname best snel. De bank werkte verbazingwekkend goed mee en per 1 april kon ik het bedrijf hier gaan runnen.”

Evert wilde altijd al boer worden en volgde ook een opleiding in die richting. Maar het zag er niet naar uit dat een eigen boerderij werkelijkheid zou worden. „Na mijn opleiding werkte ik bij een varkensbedrijf in de kraamstal. Gigantisch mooi vond ik dat.” Daarna ging hij als zpp’er in de bouw aan de slag. „Het geld was daar goed”, verklaart hij nuchter. Maar het boerenleven bleef trekken en dat leidde ertoe dat hij uiteindelijk toch agrarisch ondernemer werd.

„Ik haal er zo veel plezier uit om mijn kalveren, ja, het klinkt een beetje gek, te vertroetelen” Evert van Kruistum, jonge boer

Het leven als boer bleek anders dan dat van een zzp’er. „Ik moest weer zelf structuur in mijn dagen gaan brengen, dat was wennen. Net als het alleen werken. Gelukkig is er veel aanloop van handelaren en vertegenwoordigers. En ik kom regelmatig bij mijn ouders over de vloer. Je helpt elkaar.” De ouderwetse burenhulp is echter behoorlijk uit beeld geraakt. „Als buren blijven we zo veel mogelijk weg bij elkaar vanwege de kans op verspreiding van dierziektes, zoals nu weer de vogelgriep in Putten.”

Evert draagt zorg voor 800 vleesvarkens, 25.000 biologisch gehouden opfokhennen en 500 rosé startkalveren – kalveren die tien weken extra zorg krijgen voor ze verhuizen naar een boer die ze vetmest. En de plannen voor nog een kalverstal liggen klaar.

Als het gaat over de toekomst, wordt hij extra spraakzaam. „Het gevecht om de boer is begonnen. De prijzen voor de producten stijgen en zijn historisch hoog. De groep boeren wordt kleiner en voor de Nederlandse welvaart zijn we onmisbaar.”

Een deel van de dieren op het bedrijf wordt biologisch gehouden, een deel niet. Dat is vooral een praktische keuze. „De regels worden steeds strenger en de biologische landbouw moet voorop blijven lopen. Over een paar jaar gelden voor de reguliere producten dezelfde eisen als nu voor de biologische”, vermoedt de jonge boer.

Ondanks de grote aantallen dieren heeft Evert zeker het gevoel met levend materiaal bezig te zijn. „Ik vind het werk supermooi. Neem die startkalveren. Ik haal er zo veel plezier uit om die, ja, het klinkt een beetje gek, te vertroetelen.”

Dit is het zesde deel in een serie over jonge ondernemers