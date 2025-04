Amsterdamse beurs gaat licht lager extra lang weekend in

De hoofdindex van de 25 meest verhandelde beursfondsen op het Damrak sloot op een stand van 852,20 punten. De MidKap boekte juist een winst van 0,5 procent tot 798,20 punten.

De Amerikaanse president Donald Trump spreekt donderdag onder andere met de Italiaanse premier Giorgia Meloni. Dat gaat onder meer over de opgeschorte importheffingen die hij tegen de Europese Unie heeft ingesteld.

Voorzichtig positieve geluiden over de handelsbesprekingen tussen de Verenigde Staten en Japan zouden ook wat steun bieden aan het sentiment, nadat president Donald Trump had gezegd dat er „grote vooruitgang” wordt geboekt.

In de MidKap maakte fitnessketen Basic-Fit een goede indruk met zijn eerstekwartaalcijfers. Analisten waren grotendeels positief over de omzetgroei en aanwas van nieuwe leden. Kenners van Jefferies wezen erop dat de sportscholenuitbater ook zorgen onder beleggers wegnam door een nieuwe kredietfaciliteit van 200 miljoen euro af te sluiten.

CM.com, dat communicatie- en betaaldiensten verleent voor bedrijven, maakte ook kwartaalresultaten bekend. Het bedrijfsresultaat en de winstmarge stegen, terwijl de omzet daalde. Beleggers reageerden teleurgesteld en zetten het aandeel ruim 10 procent lager. Analisten van ING stellen dat vooral de zwakke omzet van de berichtendiensten van CM.com een tegenvaller was.

Ook snellaadbedrijf Fastned (plus 1,8 procent) en groothandelaar Sligro (plus 0,3 procent) kwamen met updates over hun kwartaalresultaten.

Een vat Amerikaanse olie werd 3 procent duurder op 64,37 dollar per vat. Brentolie steeg 2,8 procent in prijs tot 67,69 dollar per vat. De euro verloor ongeveer 0,1 procent ten opzichte van de dollar en was 1,1366 dollar waard.