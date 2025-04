Rechter VS noemt Google illegale monopolist met advertentietech

Volgens de rechtbank in Alexandria in de staat Virginia was Google te dominant op de markt voor advertentieservers, oftewel platforms die bezoekers van websites of apps advertenties tonen. Ook was het techbedrijf illegaal monopolist met zijn dienst die verkopers en kopers van advertentieruimte bijeenbrengt.

In een nieuwe zitting moet nog worden bepaald welke maatregelen geschikt zijn om Googles dominantie ongedaan te maken. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google zijn Ad Manager verkoopt, waar de advertentiediensten onder vallen die een monopolie zouden zijn.

Google vergrootte op illegale wijze zijn macht op de twee markten door concurrenten op te kopen en ze te dwingen zijn diensten te gebruiken, vonden de aanklagers. Google stelde onder andere dat de rechtszaak te veel op het verleden was gericht.

Rechter Leonie Brinkema gaf de aanklagers niet op alle vlakken gelijk. Ze konden volgens haar niet bewijzen dat Google monopolist was met advertentienetwerken.

In een andere rechtszaak tegen Google oordeelde een rechter vorig jaar al dat de Alphabet-dochter zich illegaal een monopolie had toegeëigend op de markt voor zoekopdrachten op internet. Het ministerie van Justitie stuurt in deze zaak aan op de gedwongen verkoop van webbrowser Chrome.