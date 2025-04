Onrust op Rotterdamse school voorbij na ingrijpen politie

Op het Emmauscollege in het Rotterdamse stadsdeel Prins Alexander is het donderdag enige tijd onrustig geweest. Groepen leerlingen van verschillende scholen in de buurt gooiden met eieren naar elkaar en naar agenten, meldt de politie. Ook is er een brand in een container gesticht. Nadat agenten ter plaatse waren gekomen, keerde de rust vrij snel terug. Er is niemand aangehouden.