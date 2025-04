Kifid krijgt meer klachten over financiële dienstverleners

Daarmee hebben Nederlanders voor het tweede jaar op rij vaker geklaagd over financiële diensten. In 2023 zag Kifid 500 meer klachten dan een jaar eerder.

Een op de drie klachten ging vorig jaar over schadeverzekeringen en 27 procent over bankzaken. Het aandeel klachten over deze diensten was daarmee groter dan een jaar eerder. Klachten over hypotheken en kredietregistraties kwamen juist wat minder vaak voor. Beide diensten zorgden voor 12 procent van de onvrede.

Daarnaast heeft Kifid 2761 klachten niet behandeld. Dat kwam vooral doordat indieners hun ontevredenheid niet eerst hadden gemeld bij de dienstverlener zelf.

Voor bijna de helft van de behandelde klachten vond Kifid een oplossing waarmee de klager en de dienstverlener tevreden waren. Vooral schadeverzekeraars en financiële adviseurs die werken als tussenpersoon waren volgens het instituut bereid een goede oplossing te vinden.

Dat de klachten van zoveel mensen dankzij Kifid zijn opgelost is volgens bestuursvoorzitter Onno van Veldhuizen „een groot goed”. Daarbij wijst hij op het tekort aan rechters. „In Nederland slibben gerechten dicht en dan is het heel waardevol dat Kifid een deel van de geschillen voor zijn rekening neemt.”