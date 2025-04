Europarlementariërs ‘onbeschoft behandeld’ op bezoek in Boedapest

De parlementariërs waren drie dagen in Boedapest om „de laatste ontwikkelingen op het gebied van democratie, de rechtsstaat en grondrechten” in kaart te brengen. Behalve met Hongaarse autoriteiten is ook gesproken met ngo’s, journalisten en maatschappelijke organisaties.

De parlementariërs kregen de indruk dat de overheid zelf beslist welke uitspraken van het Europese Hof „goed of slecht” zijn en dat zij op basis daarvan zelf besluit of ze er gehoor aan geeft.

Volgens de parlementariërs is de Hongaarse rechtsstaat verslechterd. Daarbij doelen ze onder meer op een wet die bijeenkomsten verbiedt die slecht zouden zijn voor kinderen. Via de wet is de Pride-mars in juni in de hoofdstad verboden.