Winkelverkopen VS in maart gestegen in aanloop naar heffingen

De importheffing op auto’s van 25 procent werd in april ingevoerd. De verwachting is dat consumenten daardoor duizenden dollars meer kwijt zijn voor een nieuwe wagen. De Amerikaanse president Donald Trump onderzoekt nog bepaalde vrijstellingen op de heffingen van 25 procent. Als auto’s niet worden meegenomen in de cijfers, steeg de winkelverkoop in de VS in maart met 0,5 procent.

Ook de verkoop van bouwmaterialen, sportartikelen en elektronica steeg. Die toename wijst eveneens op het anticiperen van consumenten op nieuwe heffingen. Veel van die producten worden geproduceerd in China. Partijen die uit dit land willen importeren, betalen daar een heffing van 145 procent op. Hoewel importeurs de tarieven betalen, zal uiteindelijk een deel hiervan worden doorberekend aan de consument.