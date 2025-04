Schrappen Natura 2000 niet aan de orde, zegt Gelders gedeputeerde

Volgens meerdere media zou Mol daar hebben gezegd ervoor te zijn Natura 2000 in te trekken. „Als het aan ons lag, schrapten we morgen nog alle Natura 2000, misschien wel de hele Veluwe”, zei Mol volgens de Volkskrant, na een oproep van iemand uit het publiek. „Maar dat kan zelfs Den Haag niet.” De bestuurder was in Winterswijk om uitleg te geven over de Gelderse stikstofaanpak en kreeg forse kritiek van boeren.

Oppositiepartijen SP, PvdA, Partij voor de Dieren, Volt, D66 en GroenLinks vroegen het debat aan om opheldering te krijgen van Mol over wat zij bedoelde en of zij achter haar veronderstelde uitspraken staat. Zelf is Mol van mening dat die uit hun verband zijn gehaald.

„Als we vooraf hadden geweten wat de beperkingen waren van het toewijzen van Natura 2000-gebieden, dan hadden we wellicht andere keuzes gemaakt”, zei Mol. „Misschien zelfs voor de Veluwe.” De bestuurder stelde dat andere overheden dit geluid laten horen, nu de vergunningverlening op veel plekken vastloopt door stikstof.

Oppositie- en coalitiepartijen botsten over de woorden van Mol en de aanleiding voor het debat. Onder meer BBB, VVD en CDA zeiden de debataanvraag een te zwaar politiek middel te vinden en de uitspraken van Mol nooit te hebben opgevat als koerswijziging. „Waar waren de indieners die avond?”, zei BBB-fractievoorzitter Rik Loeters. „Had gewoon de tijd genomen om contact op te nemen met de gedeputeerde.”

SP, D66, PvdA en GroenLinks vonden op hun beurt dat Mol eerder duidelijkheid had moeten geven. De oppositie nam uiteindelijk wel genoegen met de uitleg van Mol. „Wij vinden dit een onhandig optreden, dit had niet zo mogen gebeuren”, zei SP-fractievoorzitter Eric van Kaathoven. „Maar we gaan er ook van uit dat dit in de toekomst niet meer gebeurt.”