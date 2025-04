Rechter VS botst met regering-Trump over ‘vergisuitzetting’

De Salvadoraan Garcia had in de VS een beschermde status, maar desondanks zetten de autoriteiten hem vorige maand op het vliegtuig. Hij belandde vervolgens in een megagevangenis. De regering erkende later dat zijn uitzetting het gevolg was van een administratieve fout, maar dat leidde niet tot zijn vrijlating. Garcia wordt verweten een bendelid te zijn, maar volgens zijn advocaten klopt dat niet. Ook de rechter zag hiervoor geen bewijs.

Het Hooggerechtshof oordeelde vorige week dat de overheid de terugkeer van Garcia alsnog moet „faciliteren”. Daarna ontstond discussie over wat faciliteren hier precies betekent. Justitieminister Pam Bondi zei dat het aan El Salvador is om Garcia te laten gaan. „Als ze hem willen terugsturen, zouden we dat faciliteren, bijvoorbeeld door een vliegtuig ter beschikking te stellen.”

De Salvadoraanse president Nayib Bukele heeft al duidelijk gemaakt dat hij niet van plan is zijn landgenoot te laten gaan. „Hoe kan ik hem terug naar de Verenigde Staten brengen? Moet ik hem de Verenigde Staten binnensmokkelen? Dat ga ik niet doen”, zei hij tijdens een bezoek aan president Donald Trump in het Witte Huis. De regering van Bukele, die zichzelf in het verleden heeft omschreven als de coolste dictator ter wereld, krijgt geld van de VS om uitgezette migranten te detineren.