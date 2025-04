Corporaties waarschuwen voor gevolgen huurbevriezingsplannen

„Als een van deze plannen doorgaat, kunnen de Nationale Prestatieafspraken (NPA) die we met het kabinet maakten over onze investeringen de prullenbak in. Het is funest voor het vertrouwen dat corporaties hadden om samen met het Rijk, overheden en marktpartijen meer woningen te bouwen en te verduurzamen”, zegt Aedes-voorzitter Liesbeth Spies, die in het verleden onder meer minister van Binnenlandse Zaken was.

„Ik snap dat lagere huren sympathiek klinkt, maar het heeft een schaduwzijde. Zonder huurverhoging in 2026 verdampt tot 2030 maar liefst 26 miljard aan investeringscapaciteit. Dit betekent dat de nieuwbouw van 90.000 huurwoningen of de isolatie van 750.000 bestaande woningen niet doorgaat.”

Het lukt corporaties naar eigen zeggen juist om grotere aantallen nieuwe sociale huurwoningen te bouwen, komt naar voren uit een nieuwe peiling door Aedes. Voor dit jaar zijn er „harde plannen” om 24.000 woningen neer te zetten, in 2023 waren dat er ruim 17.800. Verder zijn in de begrotingen van corporaties voor de komende tien jaar plannen opgenomen om ruim 254.000 woningen te bouwen.

De sector heeft wel last van een gebrek aan bouwlocaties. Aedes noemt het „zorgwekkend” dat uit de prognose blijkt dat bijna de helft van de corporaties na dit jaar onvoldoende grond heeft voor de nieuwbouwambities. „Intensieve samenwerking met gemeenten en commerciële partijen blijft dus hard nodig om de broodnodige nieuwbouw van de grond te krijgen.”

GroenLinks-PvdA kwam recent met het voorstel alle huren voor aankomend jaar te bevriezen. „Wonen is een grondrecht, geen verdienmodel. In een tijd waarin steeds meer mensen moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, is het onverantwoord en asociaal om de huren verder te laten stijgen. Met dit voorstel willen wij het voortouw nemen om mensen zekerheid en financiële ademruimte te geven”, betoogde Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop.