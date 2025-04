Biden verdedigt sociale zekerheid in eerste speech na terugtreden

„In minder dan honderd dagen heeft deze regering zoveel schade en verwoesting aangericht”, zei Biden op een conferentie van belangenbehartigers voor mensen met een beperking in Chicago. „Het is verbijsterend dat het zo snel kan gebeuren. Ze hebben de SSA met een bijl aangepakt en zevenduizend werknemers de deur gewezen”, aldus de 82-jarige oud-president.

De SSA keert jaarlijks 1,4 biljoen dollar aan uitkeringen uit aan 73 miljoen oudere en gehandicapte Amerikanen. Trump heeft tijdens zijn verkiezingscampagne herhaaldelijk beloofd de uitkeringen niet aan te tasten.

Biden is er niet gerust op. „Voor het eerst in de geschiedenis worden Social Security-uitkeringen mogelijk vertraagd of onderbroken.” En: „Social Security is meer dan een overheidsprogramma. Het is een heilige belofte die we als natie hebben gedaan”, besloot Biden. „We weten precies hoeveel Social Security betekent voor het leven van mensen.”