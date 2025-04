VS-regering stelt voor financiering VN-vredesmissies te schrappen

Washington is de grootste donor van de VN, China is nummer twee. De VS zijn goed voor 22 procent van het reguliere kernbudget van de VN van 3,7 miljard dollar en 27 procent van het budget van 5,6 miljard dollar voor vredesmissies. Deze betalingen zijn verplicht.

De voorgestelde bezuinigingen worden opgenomen in een begrotingsvoorstel voor het komende fiscale jaar, dat op 1 oktober begint. De nieuwe begroting moet door het parlement (Congres) worden goedgekeurd.

Tijdens de eerste ambtstermijn van president Donald Trump (2017-2021) stelde zijn regering voor ongeveer een derde van de budgetten voor diplomatie en hulp te schrappen. Het Congres verwierp dat voorstel.