Ex-president Humala van Peru krijgt 15 jaar cel om corruptie

Oud-militair Humala en zijn vrouw kregen tijdens de succesvolle verkiezingscampagne in 2011 geld van bouwbedrijf Odebrecht. Hij leidde het land van 2011 tot 2016.

Humala zal zijn straf waarschijnlijk uitzitten in een speciale kleine gevangenis die is gebouwd voor oud-presidenten. Hij is de vierde ex-president die in verband is gebracht met de omvangrijke fraudezaak die bekendstaat als Lava Jato, en de tweede die ervoor de cel in gaat. Alejandro Toledo (2001-2006) kreeg vorig jaar ruim twintig jaar celstraf omdat hij steekpenningen had aangenomen van Odebrecht.

In 2019 schoot ex-president Alan García (2006-2011) zichzelf dood toen de politie zijn huis binnenstormde om hem te arresteren. Een jaar eerder werd president Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) gedwongen af te treden. Er loopt nog een onderzoek naar hem.

Voormalig bouwgigant Odebrecht heeft toegegeven steekpenningen te hebben betaald aan regeringen in heel Latijns-Amerika om het imperium te helpen opbouwen. Het bedrijf veranderde zijn naam in 2020 in Novonor en zit momenteel in een faillissementsprocedure.