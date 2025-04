Landen roepen op top in Londen op tot snelle vrede in Soedan

Een groep van zo’n vijftien landen heeft in Londen opgeroepen tot een snel einde aan de oorlog in Soedan. Die oorlog is dinsdag het derde jaar ingegaan. „We mogen niet wegkijken”, zei de Britse minister van Buitenlandse Zaken David Lammy, de gastheer van de bijeenkomst. Geen van de strijdende partijen was aanwezig.