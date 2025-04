Advocaten door VS uitgezette migranten: geen contact met cliënten

De VS stuurden vorige maand 238 Venezolanen naar El Salvador, waar ze zijn opgesloten in een megagevangenis. Advocaten die worden betaald door familieleden, hebben een beroep gedaan op het Salvadoraanse hooggerechtshof. Ze willen dat de overheid wordt gedwongen de detentie van de Venezolanen te rechtvaardigen of ze vrij te laten. „Geen van deze mensen heeft een misdaad begaan in El Salvador”, zei een directeur van een advocatenkantoor tegen persbureau Reuters.

De VS betalen El Salvador miljoenen om de gedeporteerde Venezolanen vast te houden. Het zou gaan om bendeleden, maar daar is volgens Amerikaanse media in veel gevallen weinig bewijs voor.