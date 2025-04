10 jaar cel voor zware mishandeling vrouw die later overleed

Het slachtoffer overleed in juli 2023 in een „extreem vervuilde woning”, zonder stromend water of gas, aan de Dierenselaan in Den Haag. Volgens de rechtbank kan niet bewezen worden dat W. de vrouw opzettelijk van het leven heeft beroofd. Deskundigen konden de doodsoorzaak niet met zekerheid vaststellen, maar vermoeden dat die door overmatig alcoholgebruik komt. Het Poolse slachtoffer zat onder de kneuzingen, blauwe plekken en bloeduitstortingen. Ze had gebroken ribben en zeer ernstig vaginaal letsel.

Volgens de rechtbank heeft W. „een bijzonder ernstige mate van geweld” gepleegd, over een periode van enkele maanden. „Hij maakte misbruik van de zwakke en kwetsbare positie van het slachtoffer en nam haar op in zijn verwaarloosde en vervuilde woning. Hij heeft haar op een mensonterende wijze in een afhankelijke positie gebracht en gehouden”, aldus de rechtbank. „Hij zag het slachtoffer als zijn bezit en eigendom, sloot haar meerdere malen op in zijn slaapkamer en mishandelde haar.”

W. zelf had tijdens de behandeling van de zaak eerder deze maand gezegd dat hij voor de vrouw wilde zorgen, en erg begaan was met haar gezondheid. Dat hij haar opsloot was „om haar te beschermen”.

Er was zestien jaar cel geëist tegen W.