Duizenden mensen in ziekenhuis door zandstorm Irak

De storm hulde delen van het land in een oranje waas. Luchthavens in Basra en Najaf gingen tijdelijk dicht. Het zicht was soms minder dan een kilometer.

Het ministerie zegt dat de zuidelijke provincie Basra het zwaarst is getroffen. Daar leidde de storm tot meer dan duizend ziekenhuisopnames. Mensen die zich buiten waagden in Basra, droegen volgens een fotograaf vaak gezichtsbedekking.

Zandstormen komen vaker voor in Irak. In 2022 moesten meer dan 5000 mensen worden behandeld in ziekenhuizen door zo’n storm. De autoriteiten waarschuwen dat dergelijke stormen de komende decennia vaker kunnen voorkomen door de opwarming van de aarde.