Iran bevestigt vervolg onderhandelingen met VS in Oman

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp liet maandag nog weten dat de volgende gespreksronde tussen Iran en de VS komend weekend in Rome plaatsvindt. Volgens IRNA klopt dit niet en vinden de gesprekken plaats in de hoofdstad van Oman, Muscat.

Zelf spreekt Veldkamp dinsdag in Amsterdam met de Omaanse minister van Buitenlandse Zaken. Veldkamp is blij met de onderhandelingen. „Ook wij vinden dat Iran geen kernwapenstaat mag worden”, liet hij weten.