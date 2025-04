Nvidia wil voor 500 miljard dollar aan AI-apparatuur maken in VS

„Door in de VS te produceren, kunnen we beter voldoen aan de enorme en groeiende vraag naar AI-chips en supercomputers. Tegelijkertijd versterken we onze toeleveringsketen en vergroten we onze veerkracht”, zegt Jensen Huang, topman van Nvidia.

Het bedrijf is de belangrijkste ontwikkelaar en verkoper van chips voor geavanceerde AI-toepassingen. Nvidia verkoopt sinds vorig jaar zijn nieuwste Blackwell-chipserie, die de verdere ontwikkeling van deze systemen moet ondersteunen.

President Donald Trump voert een beleid om bedrijven te stimuleren in de VS te investeren. Om die reden heeft hij importheffingen ingevoerd.