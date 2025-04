Nederland blij met onderhandelingen over nucleaire deal VS-Iran

Minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) spreekt dinsdag in Amsterdam met de Omaanse minister van Buitenlandse Zaken over de prille onderhandelingen over een nieuwe nucleaire deal tussen de VS en Iran. Dit weekend spraken de aartsvijanden daar voor het eerst sinds jaren over, in Oman. Zaterdag worden de gesprekken in Rome voortgezet, zei Veldkamp. Oman bemiddelt daarbij. Nederland is blij dat er onderhandelingen zijn, zei Veldkamp in Luxemburg.