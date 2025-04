BNR: Ondernemers in onzekerheid door ‘gepingpong’ in handelsoorlog

De Amerikaanse president Donald Trump schudde vorige week de wereldhandel op door torenhoge importheffingen in te voeren, om die een paar dagen later weer te verlagen tot 10 procent. Niet alleen de financiële markten raakten van slag; ook Nederlandse ondernemers worstelen met de gevolgen van het steeds veranderende speelveld. Ondernemersorganisaties krijgen momenteel veel vragen binnen van ondernemers die zich afvragen wat de nieuwe tarieven betekenen.

„Ondernemers vragen zich af welke producten precies onder de heffingen vallen, of ze een uitzondering vormen en hoe de situatie zich zal gaan ontwikkelen”, zegt een woordvoerder van belangenverenigingen MKB-Nederland en VNO-NCW. Maar het is bovenal de onvoorspelbaarheid waar ondernemers tegenaan lopen. „Als er heffingen van 10 procent komen, doet dat natuurlijk pijn, maar is het wel duidelijk. Nu met de tegenheffingen, en de pauzeknop, is de situatie hoogst onzeker.” Dit maakt het lastig voor bedrijven om scenario’s uit te denken.