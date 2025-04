PostNL-baas: Nederlanders vinden minder bezorgdagen post prima

„Nu zie je in onderzoeken dat 80 procent van de consumenten minder bezorgdagen prima vindt, straks drie dagen per week en in verdere toekomst twee”, aldus Verhagen, die na de aandeelhoudersvergadering dinsdag haar taken overdraagt aan huidig financieel directeur Pim Berendsen. „Ik gun Nederlanders een goed functionerende postdienstverlening die aangepast wordt aan de wensen van nu.”

PostNL heeft de overheid in februari om een financiële vergoeding van 68 miljoen euro gevraagd om de verlieslatende postbezorging voorlopig in stand te houden. Of het bedrijf dat geld krijgt is nog de vraag. Uiteindelijk wil PostNL dat de overheid de Postwet aanpast, zodat het bedrijf bijvoorbeeld langer kan doen over het bezorgen van de post.

„Uiteindelijk vindt de politiek een balans tussen het belang van de consument en dat van het bedrijf. Daar ben ik van overtuigd. Maar zo’n proces gaat niet zonder slag of stoot, het duurt soms jaren. Er is nu wel urgentie om de Postwet aan te passen, omdat de postdivisie van ons bedrijf in de rode cijfers belandt. Er moet iets gebeuren.”

Volgens Verhagen gaat de discussie nu niet over het verder verhogen van de bezorgtarieven. „We voeren nu een overheidsdienst uit van vijf dagen per week waar niemand op zit te wachten. Het past niet meer in deze tijd. De huidige postwet is gemaakt in 2007, toen was er nog geen iPhone, nauwelijks social media zoals WhatsApp.”

In meer landen loopt de hoeveelheid post terug. De Deense posterijen hebben aangekondigd helemaal te gaan stoppen met de nationale postbezorging. Dat is hier volgens Verhagen niet nodig. „Hoewel steeds meer communicatie digitaal verloopt, versturen we in Nederland nog steeds 1,6 miljard brieven per jaar. Er blijft een grote groep mensen afhankelijk van fysieke post. De postbode blijft aan de deur komen, maar minder vaak.”