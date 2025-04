Chinese minister vreest ‘humanitaire crisis’ door tarieven VS

China’s „daadkrachtige tegenmaatregelen” zijn volgens de minister bedoeld om de legitieme rechten en belangen van het land te beschermen, zei de minister in een videogesprek tegen topvrouw Ngozi Okonjo-Iweala van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

De leden van de WTO moeten zich verenigen om onder meer protectionisme en pestpraktijken tegen te gaan met open samenwerking, aldus Wang volgens een verklaring van het Chinese ministerie van Handel op zaterdag. De minst ontwikkelde landen lopen volgens hem de grootste risico’s door de Amerikaanse tarieven.

De Amerikaanse president Donald Trump zei vrijdag dat hij optimistisch is over het bereiken van een handelsakkoord met China, ondanks de recente escalatie van de handelsoorlog tussen de twee grootste economieën ter wereld. Beide landen hebben in korte tijd herhaaldelijk hogere importheffingen op elkaars producten aangekondigd.

China maakte vrijdag bekend zijn heffingen op Amerikaanse goederen te verhogen naar 125 procent. De VS hebben de heffingen voor Chinese goederen verhoogd naar 145 procent. China wil naar eigen zeggen een einde maken aan de spiraal van acties en reacties en stelde vrijdag verdere tariefverhogingen van de VS op Chinese producten zal negeren.