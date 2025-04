Italië stuurt eerste afgewezen asielzoekers naar Albanië

Oorspronkelijk wilde de regering dat Italiaanse ambtenaren de asielaanvragen van migranten via versnelde procedures zouden behandelen in de twee door Italië opgezette kampen in Albanië, nog voordat de migranten voet op Italiaanse bodem zouden zetten. Maar rechters haalden een streep door dat plan. De twee dure kampen stonden maandenlang leeg. Nu gaan ze asielzoekers huisvesten van wie de aanvraag in Italië is afgewezen.

Het Albanië-model geldt als een van de belangrijkste projecten van de rechtse coalitieregering van Meloni.