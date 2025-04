Trump optimistisch over handelsdeal met China, meldt Witte Huis

„De president heeft heel duidelijk gemaakt dat hij openstaat voor een deal met China. Als China blijft vergelden, is dat niet goed voor China”, zei Leavitt tegen journalisten. Beijing heeft eerder op de dag echter gemeld verdere verhogingen door de VS te zullen negeren.

De handelsoorlog tussen de twee grootste economieën van de wereld escaleerde de afgelopen dagen. De landen hebben meerdere keren in korte tijd hogere importheffingen op elkaars producten aangekondigd. Eerder vrijdag maakte China bekend zijn heffingen op Amerikaanse goederen te verhogen naar 125 procent. De VS hebben de heffingen voor Chinese goederen verhoogd naar 145 procent. Het Witte Huis zei vrijdag dat dit zo blijft.

Deze week maakte het Witte Huis bekend de heffingen voor landen die willen onderhandelen en geen tegenmaatregelen treffen te verlagen tot 10 procent. Ook is een pauze van negentig dagen ingelast om ruimte te bieden aan onderhandelingen. Het Witte Huis zei dat Trump hoopt dat er binnen die negentig dagen deals zijn gesloten en dat er inmiddels meer dan vijftien voorstellen op tafel liggen.

Eerder vrijdag stelde het Witte Huis in een verklaring dat de voordelen van de importheffingen zichtbaar beginnen te worden voor de industrie in het land. Daarbij plaatste Washington een lijst van bedrijven die onlangs grote investeringen in de VS hebben aangekondigd. Op de financiële markten wordt echter gevreesd voor een wereldwijde recessie door de heffingen.