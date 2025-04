Dodental nachtclubramp Dominicaanse Republiek boven de 200

Het dak van de populaire nachtclub Jet Set club in de hoofdstad Santo Domingo stortte in de nacht van maandag op dinsdag volledig in. Op dat moment gaf de populaire zanger Rubby Pérez een concert voor honderden mensen. Al meer dan vijftig jaar wordt rond deze tijd van het jaar in de nachtclub het feest Merengazo gegeven, waarbij bands optreden voor vermogende mensen.

Er waren onder anderen politici, topsporters en andere prominente figuren naar komen kijken. De oorzaak van het instorten van het dak is nog niet bekend. Duidelijk is in ieder geval dat ook zanger Pérez de ramp niet overleefde. Hij belandde onder het puin en werd in de loop van woensdag dood verklaard.

Woensdagavond werd de reddingsoperatie beëindigd en zijn de bergingswerkzaamheden gestopt

Na de ramp werden honderden reddingswerkers naar de nachtclub gestuurd om de slachtoffers te helpen en onder het puin vandaan te halen. De afgelopen dagen verzamelden zich familieleden van vermiste nachtclubbezoekers bij de nachtclub. Ze hoopten op nieuws over hun geliefden, maar de kans dat nog mensen levend worden teruggevonden neemt steeds verder af.

Het kantoor van de president liet woensdagavond weten dat de reddingsoperatie is beëindigd en dat de bergingswerkzaamheden zijn gestopt. Het was onduidelijk hoeveel mensen nog onder het puin liggen, omdat de autoriteiten geen goed beeld hebben van het aantal mensen dat bij het optreden was. Volgens lokale media waren er tussen de 500 en 1000 mensen binnen.