Reddingswerk in ingestorte Dominicaanse nachtclub beëindigd

Een officiële verklaring had eerder aangegeven dat „alle redelijke mogelijkheden om meer overlevenden te vinden” waren uitgeput en dat de focus werd verlegd naar het bergen van lichamen.

Het dak van de populaire nachtclub Jet Set, waar elke maandag een concert of feest wordt georganiseerd, stortte in de nacht van maandag op dinsdag in toen er een optreden plaatsvond van de Dominicaanse merenguezanger Rubby Perez. Ook hij overleefde de ramp niet.