Britten geven Oekraïne half miljard voor drones en reparatiewerk

De helft van het nieuwe steunpakket is bedoeld voor „honderdduizenden” drones, radars en antitankmijnen, laat de Britse defensieminister Healey weten. Het gaat om zowel kamikazedrones als om drones die projectielen afwerpen of afvuren. De onbemande vliegtuigjes zijn doorslaggevend gebleken in de oorlog in Oekraïne.

Healey en zijn Duitse collega Pistorius zitten vrijdag op het NAVO-hoofdkwartier de Defensiecontactgroep voor Oekraïne (UDCG) voor. Ook van de Nederlandse minister Brekelmans wordt nieuwe steun verwacht.

Ruim een derde van de nieuwe Britse hulp gaat naar de reparatie van tanks, pantservoertuigen en wapentuig dat de Britten eerder hebben geleverd.