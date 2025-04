EU en Verenigde Arabische Emiraten praten over vrijhandelsakkoord

Volgens Von der Leyen was het telefoongesprek een „positieve stap” om de banden tussen de EU en de VAE te versterken. De onderhandelingen zullen gaan over het uitwisselen van „goederen, diensten en investeringen”. Maar in een eventueel akkoord moet ook ruimte zijn voor „de samenwerking in strategische sectoren zoals hernieuwbare energie, groene waterstof en kritieke grondstoffen”, laat de voorzitter weten in een verklaring.

Commissaris Maroš Šefčovič (Handel) zal binnenkort naar de VAE gaan voor het begin van de onderhandelingen.

Von der Leyen heeft ook gebeld met Mark Carney, de premier van Canada en Christopher Luxon, de premier van Nieuw-Zeeland. De EU heeft een vrijhandelsakkoord met beide landen.

Vanwege de Amerikaanse heffingen zei Von der Leyen eerder deze week dat Europa zich meer zal focussen op „de 83 procent handel die de EU buiten de Verenigde Staten voert”.

De Commissie meldde donderdag vergeldingsmaatregelen voor de Amerikaanse heffingen op Europees staal en aluminium negentig dagen uit te stellen. De EU hoopt in die tijd te onderhandelen met de Amerikanen over importheffingen. Vanuit de VS geldt momenteel een algehele importheffing van 10 procent voor de EU, 25 procent op Europese auto’s en 25 procent op Europees staal en aluminium.