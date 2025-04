Auto thuis opladen buiten piekmoment ontlast stroomnet flink

Dat blijkt uit een proef van netbeheerders Liander en Enexis en laadaanbieders ANWB, Vattenfall en Eneco eMobility.

Rijders van elektrische auto’s zijn best bereid om thuis hun auto buiten het piekmoment op het stroomnet –namiddag tot begin van de avond– op te laden. Voorwaarde is dat zij daar zelf geen last van hebben en dat ze er een vergoeding voor krijgen.

Het thuis laden van de auto heeft grote impact op het elektriciteitsnet, want dat raakt daardoor steeds voller. Dat kan bijvoorbeeld tot stroomstoringen leiden.

De zogeheten netcongestie doet zich vooral voor in de wintermaanden als mensen thuiskomen van hun werk. Er ontstaat dan een piek in het stroomverbruik doordat warmtepompen ingeschakeld zijn, evenals inductiekookplaten en doordat auto’s op volle snelheid laden. Nederland heeft bijna 400.000 thuislaadplekken.

Van oktober 2024 tot en met januari 2025 werd bij 330 huishoudens de laadsessie van de auto automatisch aangestuurd en werden auto’s tijdens het piekmoment niet of minder snel geladen. Hierdoor duurde het langer voor de accu volledig was opgeladen. Voor het merendeel van de huishoudens was dat geen probleem omdat de auto pas de volgende ochtend weer nodig was.

De komende maanden werken netbeheerders samen met de laadaanbieders aan een verdere uitrol van het initiatief om auto’s thuis buiten piekmomenten op te laden.