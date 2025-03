Proef met slimme laadpaal in Amsterdam

De proef van zes maanden, waaraan onder meer laadpaalaanbieder Equans, de ANWB en de gemeente meedoen, moet duidelijk maken hoe elektrische autorijders actief kunnen bijdragen aan ontlasting van het stroomnet in ruil voor een financiële beloning.

E-rijders kunnen tijdens de proef voordeliger opladen bij 1500 laadpalen in Amsterdam. Na het aansluiten van de laadkabel wordt automobilisten via de ANWB-app gevraagd om hun verwachte vertrektijd aan te geven. Met deze informatie kan Equans de beschikbare elektriciteit slimmer verdelen over de gehele periode waarin de elektrische auto is aangesloten op de openbare laadpaal.

Door de periode van het laden af te stemmen op het energieaanbod en piekmomenten te ontwijken, wordt het stroomnet ontlast en duurzame energie direct gebruikt.

Op een deel van de palen in Amsterdam wordt al geladen op een manier waarbij rekening wordt gehouden met drukte en mogelijke overbelasting van het stroomnet door veel aanbod of vraag van elektriciteit.