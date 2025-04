„Beloon verbruik zelfopgewekte zonnestroom”

Daarvoor pleit branchevereniging Holland Solar. Directeur Wijnand van Hooff zegt in De Telegraaf dat een zogeheten flexbonus een tegemoetkoming kan zijn voor eigenaren van zonnepanelen als de salderingsregeling in 2027 verdwijnt.

Energieleveranciers lijken nog maar weinig geld over te hebben voor zonnestroom na afschaffing van de salderingsregeling, zo bleek vorige maand. Daardoor dreigen huishoudens straks niet meer dan een schijntje te krijgen voor teruglevering van stroom van hun zonnepanelen.

Nederlandse consumenten met zonnepanelen verbruiken gemiddeld niet meer dan 30 procent van hun opgewekte zonnestroom zelf. Het aanzetten van de vaatwasser of wasmachine, de warmtepomp of het laden van een elektrische auto tijdens zonuren kan het eigen verbruik van opgewekte zonnestroom laten stijgen.

Na de piek in het aantal installaties in het voorjaar en de zomer van 2023 zijn de verkoopcijfers van zonnepanelen flink gedaald.. beeld ANP, Koen van Weel

Daarnaast kan het eigen verbruik helpen tegen de zogeheten netcongestie. Dat is drukte op het stroomnet die ontstaat door massaal gelijktijdig terugleveren van elektriciteit of het gebruik ervan, wat kan leiden tot stroomstoringen.

„Laat Nederlanders nu eens één keer een financieel voordeeltje behouden” Advocaat Van Oorschot

Intussen hebben vrijdagochtend ruim 141.000 zonnepanelenbezitters zich aangesloten bij een massaclaim tegen de overheid vanwege het einde van de salderingsregeling.

Van Hooff van Holland Solar zegt in De Telegraaf dat de claim geen oplossing is om panelen weer aantrekkelijker te maken. Volgens hem was namelijk altijd al duidelijk dat de salderingsregeling een keer zou stoppen.

Advocaat Van Oorschot noemt dat desgevraagd onzin. „De salderingsregeling zou in een periode van enkele jaren worden afgebouwd en niet in een keer in 2027. Laat Nederlanders nu eens één keer een financieel voordeeltje behouden. Ik wil daarvoor strijden.”

Hij verwerpt het pleidooi van de overheid en energiedeskundigen om het verbruik van de zelfopgewekte zonnestroom te verhogen. „Je moet dan heel goed plannen wanneer je de vaatwasser wasmachine inruimt en op afstand aanzet, als dat al mogelijk is. Het opladen van een elektrische auto tijdens zonuren is er ook niet bij, want dan zijn bezitters van zo’n voertuig naar hun werk.”

Zonnepanelen lijken intussen steeds meer uit de gratie te raken. Na de piek in het aantal installaties in het voorjaar en de zomer van 2023 zijn de verkoopcijfers van zonnepanelen flink gedaald.

In het eerste kwartaal van 2025 werden ruim 13 procent minder nieuwe zonnepaneelinstallaties geregistreerd dan in het kwartaal ervoor en zelfs 50 procent minder dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dat bleek deze week uit cijfers van de netbeheerders.

De krimp wordt grotendeels veroorzaakt door het aantal gedaalde registraties van zonnepanelen bij consumenten. Het aantal nieuwe geregistreerde zonnepaneelinstallaties daalde er namelijk met bijna 16 procent.

De dalende trend is voor een groot deel te verklaren door het feit dat veel mensen de afgelopen jaren al de stap hebben gezet om te investeren in zonnepanelen. De klanten met een geschikt dakoppervlak en voldoende spaargeld hebben die investering dus al gedaan.