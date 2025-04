Spaanse premier: tariefpauze VS opent deur voor onderhandelingen

De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft gezegd dat de beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om zijn tariefplannen te pauzeren de weg vrijmaakt voor onderhandelingen. Ook de Griekse premier sprak zich uit over de verrassende ommezwaai van Trump. Kyriakos Mitsotakis stelde in een interview dat een voor beide partijen voordelige „win-win”-overeenkomst mogelijk is.