Huis begin 2025 iets goedkoper geworden

Dat maakte de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) donderdagmorgen bekend. In totaal zijn er bijna 34.000 woningen verkocht in de eerste drie maanden van dit jaar. Een kleine 7000 daarvan zijn voormalige huurwoningen, waarvan 4500 appartementen.

In de vier grootste gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht was zelfs twee van de vijf verkochte huizen een zogeheten uitpondwoning. Door deze massale verkoop van huurwoningen in de Randstad, is de krapte op de woningmarkt daar minder groot dan in regio’s in het oosten van het land. Dat is bijzonder, want de afgelopen jaren was de woningmarkt in de Randstadgemeenten vaak het meest oververhit.

Redenen voor particuliere en bedrijfsmatige verhuurders om hun huurwoningen in de verkoop te doen, zijn onder meer de hoge box 3-heffing, de Wet Betaalbare Huur en de afschaffing van tijdelijke huurcontracten per 1 juli 2024.

Voormalige huurwoningen zijn vaak wat kleiner, eenvoudiger en dus goedkoper. Daardoor dempen ze landelijk de gemiddelde verkoopprijs. De gemiddelde transactieprijs kwam in het eerste kwartaal uit op 473.000 euro. Zonder uitpondingen was die prijs landelijk 9000 euro hoger uitgekomen op 482.000 euro.

Overigens laat de gemiddelde huizenprijs het eerste kwartaal wel vaker een kleine prijsdaling zien. In de afgelopen vijf jaar was dat vier keer het geval. Op jaarbasis stijgen de prijzen met 9,7 procent.

Regionaal zijn er flinke verschillen in de prijsontwikkeling op jaarbasis. Zeeuws-Vlaanderen is de enige regio waar de huizenprijzen dalen. Er wordt relatief veel te koop gezet, terwijl het aantal verkopen al bijna 2 jaar stabiel blijft. In de regio Groot-Amsterdam blijft de prijsstijging beperkt tot 6,2 procent, vooral omdat er 65 procent meer appartementen zijn verkocht, waarvan een deel uitpondingen.

Makelaars die lid zijn van de NVM geven aan dat ze blij zijn met het tijdelijke extra aanbod aan koopwoningen, maar zien ook dat uitponden het woningtekort niet oplost. „Het verschuift het probleem naar de huurmarkt.” Bovendien vindt er volgens de makelaars nog steeds te weinig nieuwbouw plaats. Zij maken zich zorgen over de nieuwe tegenvallers als het gaat om stikstofregels.

Voorzitter Lana Goutsmits-Gerssen van NVM-vakgroep Wonen: „We moeten zorgen dat ook nieuwbouw weer beter haalbaar én betaalbaar wordt. En daar is slimmer, eenvoudiger en sneller ontwikkelen voor nodig.”