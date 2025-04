Chinese productie krimpt in april door handelsoorlog

De Amerikaanse importheffingen, die op veel Chinese producten 145 procent hebben bereikt, werden in april van kracht. China reageerde met nieuwe heffingen van 125 procent op import uit de VS.

De impact van de maatregelen begon zich in april te tonen: de Purchasing Managers’ Index (PMI), een belangrijke maatstaf voor de industriële productie, daalde in april naar 49, volgens het Chinese statistiekbureau. Dat was onder de 50-puntengrens, die groei en krimp scheidt.

In maart was de PMI nog 50,5, de hoogste in twaalf maanden.