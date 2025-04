ABN AMRO: Nederlandse huizenmarkt relatief betaalbaar in EU

Woningzoekenden hebben het moeilijk in de hele EU en ook op de Nederlandse markt is het geen pretje, stelt Langen. Momenteel is er in Nederland een tekort van ongeveer 400.000 woningen, dat jaarlijks groeit. Het aanbod schiet tekort door voornamelijk knelpunten in de infrastructuur en planning. Een ander probleem is het gebrek aan investeerders, die volgens de econoom worden afgeschrikt door de onvoorspelbare koers van de overheid.

Huisvesting is niet alleen een Nederlands probleem. De Europese Commissie spreekt van een wooncrisis in Europa. In de hele EU stijgen de koopprijzen en huren, waardoor de betaalbaarheid afneemt en vooral jonge Europeanen getroffen worden. De EU-landen met de grootste stijging van de huizenprijzen over de afgelopen tien jaar zijn Portugal (plus 85 procent), Hongarije (plus 80 procent) en Litouwen (plus 56 procent). Nederland staat op de zevende plaats met een prijsgroei van 48 procent. De gemiddelde prijsgroei in de EU bedraagt 32 procent.

Een huis kopen zonder hulp is problematisch in de meeste EU-landen en vooral alleenstaanden besteden een alarmerend deel van hun inkomen aan huisvesting. De hypotheekkosten als percentage van het netto-inkomen bedragen voor Nederlandse stellen ongeveer 29 procent en voor alleenstaanden 40 procent, waarmee Nederland tot de laagste in de EU behoort. In veel EU-landen is het aandeel van het netto-inkomen aanzienlijk hoger, met een EU-gemiddelde van 48 procent voor paren en 54 procent voor alleenstaanden.

Wanneer wordt gekeken naar de gehele woningmarkt, inclusief huurders en huiseigenaren, betalen Nederlandse stellen gemiddeld ruim 15 procent van hun inkomen aan huisvesting. Het EU-gemiddelde ligt op 16,6 procent. Nederlandse alleenstaanden hebben echter de op een na hoogste woonlasten in de EU en betalen gemiddeld bijna 42 procent van hun inkomen aan huisvesting, tegen een EU-gemiddelde van bijna 30 procent.